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  4. Ordu turizmde çıtayı yükseltti

Ordu turizmde çıtayı yükseltti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

2019 yılında Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, 2018 yılına göre yüzde 14 artış gösterdi.Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistler tarafından Ordu’ya gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Ordu turizmde çıtayı yükseltti

2019 yılında Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, 2018 yılına göre yüzde 14 artış gösterdi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistler tarafından Ordu’ya gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirtti. Vali Seddar Yavuz, yaz döneminde Ordu’daki konaklama tesislerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.
2019 yılında Ordu’da gerçekleşen konaklama istatistikleri hakkında bilgi veren Vali Seddar Yavuz, “2018 yılında Ordu’da konaklayan yerli turist sayısı 737 bin 694 iken, 2019 yılında bu sayı yüzde 15’lik artışla 849 bin 695 oldu. Aynı şekilde, 110 bin 692 olan yabancı turist sayısı, yüzde 7’lik artışla 118 bin 46 oldu. Toplamda ise, 2018 yılına oranla yüzde 14’lük bir artışla 2019 yılında Ordu’da 967 bin 741 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı” dedi.
Ordu’daki yerli ve yabancı turist artışının, esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Vali Yavuz, “Esnaflarımıza yapmış olduğumuz ziyaret ve sohbetlerimizde, Ordu’daki yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının artmasının, işlerine olumlu yönde yansıdığını ifade etmektedirler. Daha önceleri sadece fındığa bağımlı olan Ordu ekonomisinin, Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde bu bağımlılıktan kurtulduğunu dile getirmektedirler. Bu da gösteriyor ki, Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistler, Ordu’nun ticari hayatına ve ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor” diye konuştu.
Yapılan yatırım ve hizmetlerle birlikte turizmde Ordu’nun geleceğinin parlak olduğunu kaydeden Vali Yavuz, “Doğal güzellikleri ile Karadeniz’in incisi olan Ordu, turizmde geleceği parlak bir şehirdir. Yapımı tamamlanan birçok hizmet ve yatırımla birlikte Ordu daha cazip bir il haline gelmiştir. Yapımı devam etmekte olan ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Ordu’nun turizm cazibe merkezlerine ulaşım çok daha kolay ve konforlu hale gelecektir. Böylelikle de Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır” şeklinde konuştu.

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