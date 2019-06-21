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Ordu Ulusal Fuar Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 23:02 | Son Güncelleme

İçerisinde farklı sektörden 80 firmanın yer aldığı fuar ziyarete açıldı

  1. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı, 11. Yapı Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz Fuarı ile 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı'nın içerisinde yer aldığı "Ordu Ulusal Fuar Günleri", ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

    Ege Fuarcılık tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda kurulan alanda açılan fuara, sanayi, ticaret, gıda, tarım ve hayvancılık ile yapı ve dekorasyon ürünleri sektöründen 80 firma yer alıyor.

Vali Seddar Yavuz, açılış töreninde konuşmada, gelişen ve büyüyen Ordu'nun 10 yıl içerisinde kimsenin tanıyamayacağı ve tahmin edemeyeceği bir büyüklüğe ulaşacağını söyledi.

Ünye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için bu sene altyapı ihalesine çıkacaklarını belirten Yavuz, "Fatsa OSB'de inanılmaz bir yatırımcı talebiyle karşı karşıyayız ve orada büyük ölçüde arsa sorununu çözümü noktasında ilerliyoruz. Ordu ikinci OSB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yavuz, yabancı turist sayısındaki artışa da dikkati çekerek, "Özellikle geçen yıl ve bu yıl devam eden turizmdeki önemli bir artış ki geçen yıl biz yabancı turist sayısında yüzde 64'lük bir artışla 112 bin rakamına ulaştık. Toplamda da 850 bin rakamını gerçekleştirdik. Bu yıl da yabancı turist sayımızı yaklaşık 200 bine doğru götürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan fuardaki stantlar, protokol üyelerince gezildi.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ile Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Fuar, 30 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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