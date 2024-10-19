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  4. Ordu Üniversitesi'nde okuyan genç kızın yardım çığlığı! Çete üyeleri dehşeti yaşatmış: Tecavüz edip, videoya almışlar!

Ordu Üniversitesi'nde okuyan genç kızın yardım çığlığı! Çete üyeleri dehşeti yaşatmış: Tecavüz edip, videoya almışlar!

19.10.2024 09:48
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Tecavüz, şantaj... Gözyaşları içinde yardım istedi

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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.10.2024 09:48
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Üniversiteli genç kızın sosyal medyadan paylaştığı video bir anda gündem oldu. Bayıltılıp kaçırıldığını, ardından tecavüze uğrayarak şantaja maruz kaldığını anlatan genç kızın hayatı kabusa döndü. Olayın detaylarını ağlayarak paylaşan 19 yaşındaki genç kız, özellikle çıplak fotoğrafları ve videolarıyla tehdit edildiğini söyledi. Yaşadığı korkunç olayın kamuoyunun dikkatine sunulmasını isteyen F.K, yetkililerden yardım istedi.

Ordu Üniversitesi'nde okuyan genç kızın anlattıkları kan dondurdu. Cinsel saldırıya uğradığını, şantaja uğrayıp tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden F.K., sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla yetkililerden yardım istedi.

TUZAĞA DÜŞÜRÜP, ŞANTAJ YAPMIŞLAR

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti.

TECAVÜZ EDİP, VİDEOYA ÇEKMİŞLER

Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi.

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F.K., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, “Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin,” diyerek çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şantaj üniversite genç kız
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