HABER

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı! Sınıfında gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okul yönetimi fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklarken, sınıf arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.

Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı! Sınıfında gözyaşları sel oldu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı.

Sınıf arkadaşları, “Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren’in adını mesleğimizin her anında yaşatmak” dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan bir konuşma yaptı.

Rektör Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde bir müzik sınıfına Ceren’in adının verileceğini söyledi.

Arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.

Ceren'in sırasına arkadaşları ve üniversite görevlileri karanfil bıraktı.


PARTNER O köyü kutup ayıları bastı! O köyü kutup ayıları bastı!
Odunpazarı Belediyesi ’kiralık’ araçları bitiriyorOdunpazarı Belediyesi ’kiralık’ araçları bitiriyor
Cani kocaya 25 yıl 6 ay hapisCani kocaya 25 yıl 6 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir Ordu Üniversitesi Sınıf fakülte ordu

En Çok Okunan Haberler

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de hastane çalışanına bıçaklı saldırı kamerada

Bahçelievler'de hastane çalışanına bıçaklı saldırı kamerada

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer A. ortaya çıktı! Duyunca gözyaşlarına boğulmuş

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Termik santrallerle ilgili Bakan Kurum'dan yeni açıklama!

Bakan Kurum duyurdu! 1 Ocak'ta başlıyor

‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.