Ordu Üniversitesi'nden Ceren Özdemir kararı! Sınıfında gözyaşları sel oldu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı.

Sınıf arkadaşları, “Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren’in adını mesleğimizin her anında yaşatmak” dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan bir konuşma yaptı.

Rektör Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde bir müzik sınıfına Ceren’in adının verileceğini söyledi.

Arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.

Ceren'in sırasına arkadaşları ve üniversite görevlileri karanfil bıraktı.