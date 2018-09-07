HABER

Ordu Valiliği uyardı: Yayla evlerinde erzak bırakmayın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 20:02 | Son Güncelleme

 ORDU Valiliği, kentte yayla sezonunun yakında sona ereceğini hatırlatarak, terör örgüt ümensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla vatandaşların yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ordu Valiliği uyardı: Yayla evlerinde erzak bırakmayın

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valiliği, kentte yayla sezonunun yakında sona ereceğini hatırlatarak, terör örgüt ümensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla vatandaşların yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Karadeniz kırsalında büyük darbe yiyen PKK'lı teröristler sessizliğe büründü. Halen bölgede çok az sayıda olduğu tahmin edilen PKK’lı teröristlerin kış üstlenmesini önlemek için Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında koordineli olarak insansız hava aracı destekli operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ederken Ordu Valiliği’de vatandaşları yayla evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyardı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerde bulunmak ya da başka sebeplerle yaylalara çıkmaktadırlar. Yayla mevsiminin sonlarına doğru yaklaştığımız bu aylarda ise, vatandaşlarımız yayladaki evlerini terk ederek, şehir merkezlerine veya mahallelerine dönme hazırlıkları içindedirler. Yaylalarda evi bulunan vatandaşlarımızın, hem hırsızlık olaylarına karşı, hem de ülkemizin huzurunu bozmak isteyen çeşitli yasadışı örgüt mensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek için yaylalardaki evlerini terk ederken, evlerinde değerli eşya, gıda maddeleri ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir. Valiliğimizce, konuyla ilgili alınan tedbirleri içeren bir genel emir yayınlanarak, kaymakamlıklarımıza, güvenlik birimlerimize, muhtarlıklarımıza gönderilmiştir. Her daim devletinin yanında olan vatandaşlarımızın, bu konuda gereken hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine ve güvenlik birimlerimize yardımcı olacaklarına olan inancımız tamdır."

FOTOĞRAFLI

Ordu Valiliği uyardı: Yayla evlerinde erzak bırakmayın

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Kız öğrenci yurdunda tadilat sırasında patlama: 2 yaralıKız öğrenci yurdunda tadilat sırasında patlama: 2 yaralı
Çanakkale'de 67 Afgan kaçak yakalandıÇanakkale'de 67 Afgan kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.