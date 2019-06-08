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Ordu Valiliği'nden İmamoğlu ve Torun için suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

ORDU Valiliği'nce 'millet ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, kent ziyareti dönüşü havalimanının VIP bölümünde çıkan tartışmada, Vali Seddar Yavuz ile polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Valiliği'nce 'millet ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, kent ziyareti dönüşü havalimanının VIP bölümünde çıkan tartışmada, Vali Seddar Yavuz ile polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü Karadeniz gezisi kapsamında, Ordu'da düzenlediği mitingin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönüş yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, havalimanı VIP bölümünden alınırken, İmamoğlu ile beraberindekiler ise içeri alınmadı. Bunun üzerine gerginliğin çıktığı havalimanında, Torun ve İmamoğlu ile beraberindekiler, yolcu giriş kapısından geçemedi. VALİLİKTEN SUÇ DUYURUSU Ordu Valiliği'nce havalimanı VIP bölümündeki gerginlikle ilgili, görevli polis memurlarına ve valiye hakaret edildiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olaylar cereyan etmiştir. VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.'nın yüzüne karşı 'Tayyip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler' ayrıca polis memurlarına karşı 'Bu sizlik bir durum değil, bunu it valinin yaptırdığını biliyorum. O valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek' ifadesi düzenlenen tutanakta, tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir. Nitekim, bu hakaret içeren ifadeler, ülkemiz genelinde yayın yapan basın-yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer almıştır. Keza olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit muhabirlere yaptığı açıklamada, 'Hakaret ettimse ben ettim' şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir. Sayın valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır."

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