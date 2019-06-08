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Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Tutanaklarda Seyit Torun'un “Hakaret ettimse ben ettim” sözleri de yer aldı.

Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin 5 Haziran Çarşamba günü Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İHA'da yer alan habere göre, VIP Salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na Ordu Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Rical Listesinde olmadığından VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı ifade edilmesine rağmen kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri Ordu Valiliği tarafından tüm detaylarıyla kayıt altına alındı.

Olaylar o gün nöbetçi olan Ordu Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri T.Y., E.Y., M.G., M.Ö., O.N., E.Ö., C.K., V.Ç., E.A., E.D., K.G., B.T., Y.S.Y., F.B., Y.A., R.A., S.S., M.D., M.A., E.A., İ.G., T.G., U.D. tarafından tutanaklarla ve ifadelerle imza altına alınarak resmileştirildi. Tutanaklarda Ekrem İmamoğlu'nun ve Seyit Torun'un söylediği belirtilen sözler de yer aldı.

"HAKARET ETTİMSE BEN ETTİM"

Olayın ulusal basında yer almasının ardından olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olduğu iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 07 Haziran Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanından yapacağı seyahat öncesinde, Ordu’da uydudan yayın yapan TV52 ve Altaş TV televizyonu muhabirlerine yaptığı açıklamada, “Hakaret ettimse ben ettim” şeklinde ifadeleri de tutanaklarda yer aldı.

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ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu açıklamalar üzerine Ordu Valiliği harekete geçti. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirine saygıyla sunarız” denildi.

Kaynak: İHA

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Ekrem İmamoğlu Ordu Valiliği

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