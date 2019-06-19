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Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği tarafından düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu attı.Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Altınordu ilçesinde düzenlenen "Sünnet Şöleni" kapsamında 172 çocuk, bir süre önce sünnet ettirildi.

Ordu Valiliği tarafından düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu attı.
Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Altınordu ilçesinde düzenlenen "Sünnet Şöleni" kapsamında 172 çocuk, bir süre önce sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar, aileleri ile Ordu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program öncesi araçlarla şehir turu attı. Ordu Kültür Merkezi önünde başlayan ve Vali Seddar Yavuz’un da makam aracını tahsis ettiği şehir turu kapsamında çocuklar, makam aracına binmenin sevincini yaşadı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet programı kapsamında bu yıl 172 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığını söyledi. Vali Yavuz, “İnsanların en büyük sevinçleri, ilk çocuklarını kucaklarına aldıkları gündür. Bir diğeri de erkek evlatlarının sünnetini, diğeri de mürüvvetini görmektir. Biz de kardeşlerimizin bu tür sorunları ve sıkıntıları olan, sünnet düğünü yapmakta sıkıntıları olan kardeşlerimiz için toplu sünnet şöleni gerçekleştiriyoruz. Bugün itibari ile 172 tane evladımız erkekliğe ilk adımını atacaklar, inşallah dualar ile sünnetlerini yapmış olacağız. Kardeşlerimizi devletimizin tüm imkanları ile bu şehirde para kazanan ve topluma bağışta bulunan hayırsever vatandaşlarımızla beraber toplumsal kucaklaşma yaşıyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Devletin malı yok, milletin malı var”
Makam aracının çocuklara tahsis edilmesinin en büyük amacının, hem sünnet çocuklarında bir anı oluşması, hem de devlet-millet ilişkinin temellerinin atılması olduğuna vurgu yapan Vali Seddar Yavuz, “Bizler emanetçiyiz, halk yoksa devlet yoktur. Dolayısı ile Ordu Valiliği her şeyden önce benim değil, Ordulu kardeşlerimizindir. Sadece bu temsil görevini ben icra ediyorum. Dolayısı ile her zaman söylediğimiz gibi vali konağı milletin konağı dedik, bizim neyimiz varsa, devletimiz neyi tahsis etmişse, bu zaten Ordulu kardeşlerimizindir, gittiğimiz her ilde de böyledir. Çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesini, yarına dair güzel bir bakış açısı olmasını ve devletini her hatırladığında benim şahsımda iyi hatırlamasını temenni ediyorum, bütün derdimiz ve gayemiz bunun için. Devletin malı yok, milletin malı var. Bu anlayışı her bir çocuğumuzun zihnine yerleştirmeliyiz. Ve çocuklarımızı da böyle yetiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.
Çocuklar ise makam aracı ile şehir turu atmanın oldukça keyifli olduğunu belirterek, Vali Seddar Yavuz’a teşekkür etti.
Şehir turunun ardından düzenlenen program, okunan Kur’an-ı Kerim ve sünnet duası ile başladı. Vali Yavuz’un, etkinliğe katkıda bulunan hayırsever iş adamlarına teşekkür belgesi vermesi ile devam eden program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sonlandı.

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valisi, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti
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