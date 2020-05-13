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  4. Ordu Valisi Seddar Yavuz duyurdu: Bugün pozitif vakamız yok

Ordu Valisi Seddar Yavuz duyurdu: Bugün pozitif vakamız yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 22:27 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığını bildirdi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz duyurdu: Bugün pozitif vakamız yok

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklarımıza belli saatler için izin verilmesine müteakip salgın tamamen bitmişçesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduk. Bu durum kazanımlarımızı ve fedakarlığımızı da anlamsızlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz."


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