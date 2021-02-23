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Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

23.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte koronavirüs vakalarındaki artışın nedeninin hane ve iş yeri temaslı olduğunu söyledi. Vali Sonel "Önümüzdeki süreçte, yüzde 80 oranında vakaların temas kaynağını oluşturan hane içi ve iş yeri temaslı vakaların önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetim çalışmalarımızı bu yönde yapacağız" dedi.

Ordu'da, Covid-19 Pandemisi Değerlendirme toplantısı Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapıldı. Kaymakamların video konferans ile katıldığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın sunum yaptı. Toplantıda konuşan Vali Sonel, vakalardaki temas kaynağının yüzde 80 oranda hane ve iş yeri temaslı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Vali Sonel, “İlimizde, Covid-19 salgınının yayılım hızını ve buna bağlı olarak vaka sayılarını azaltmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vali Yardımcılarımız, 19 ilçe kaymakamımız, belediye başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte tüm ilçelerimizde covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerimizi her gün yapıyoruz. Yapılan sunumdaki verilerden de görüyoruz ki; vakalardaki temas kaynağı aile içi temas ve iş yeri kaynaklı temaslar. Buna yönelik önlemlerimizi ve tedbirlerimizi artıracağız. Özellikle vaka yoğunluğunun olduğu Altınordu ilçemizdeki Şahincili, Akyazı, Cumhuriyet, Bucak, Selimiye, Şirinevler, Karşıyaka, Yenimahalle, Fatsa ilçemizdeki Evkaf, Şerefiye, Kurtuluş, Örencik, Sakarya, Çaybaşı ilçemizdeki Köklük, Ünye ilçemizdeki Çamurlu, Güzelyalı, Aybastı ilçemizdeki Esenli, Perşembe ilçemizdeki Soğukpınar mahallelerinde anons yapılmak suretiyle vatandaşlarımız uyarılacak. Ayrıca, hane ziyaretlerini önlemek için mahalle içi kontrol ve denetimleri artıracağız” diye konuştu.

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1 Mart’tan itibaren ülkemizde kontrollü bir normalleşme sürecine girileceğini hatırlatan Vali Sonel, “Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, ev gezmelerinde bulunmasınlar. Hafta sonları köylere giderek, yoğunluk oluşturmasınlar. İlimizde bazı kısıtlamaların kaldırılması, vaka sayılarının azalmasına bağlı. İlimizin normalleşme süreci kriterlerine dahil edilebilmesi için herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Önümüzdeki süreçte yüzde 80 oranında vakaların temas kaynağını oluşturan hane içi ve iş yeri temaslı vakaların önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetim çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Altını çizerek söylüyorum ki; akşamları ev ziyareti yapmayalım. Ziyaretçi kabul etmeyelim. Devlet-millet iş birliği ile bu Covid-19 illetini yeneceğiz inşallah. Bu konuda çaba sarf eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

(DHA)

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