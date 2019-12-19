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Ordu Valisi Yavuz, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:20 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: "Ajansımız, ülkemiz ve dünyada meydana gelen olayları en güzel şekilde kamuoyuna başarılı bir şekilde aktarıyor"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yavuz, daha sonra "haber" kategorisinde evlatlarına kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin portrelerini çeken Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde de Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğrafı tercih eden Vali Yavuz, "spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Seddar Yavuz, birbirinden özel fotoğraflar içerisinde hüzün ve sevincin yer aldığını belirtti.

Anadolu Ajansının önemli bir kurum olduğuna dikkati çekeni Yavuz, "Ajansımız, ülkemiz ve dünyada meydana gelen olayları en güzel şekilde kamuoyuna başarılı bir şekilde aktarıyor." dedi.

Başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını kutladığını kaydeden Vali Yavuz, "Fotoğraflar da o kadar güzel ki seçmekte de açıkçası zorlandığımı söylemek istiyorum. Bu oylamada kendi seçimimizi de ortaya koyduk." diye konuştu.

Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafa değinen Yavuz, şöyle konuştu:

"Özellikle Türk Milli Takımımızın göstermiş olduğu başarı ve devletine, milletine bağlılığını da ifade eden bir işaret vesilesiyle de gündeme gelmesi ayrıca üzüntü verici. Her milletin kendine has sevinçleri, mutlulukları var ve bunları ifade ediş biçimleri var. Herkesin de buna saygı duyması gerekir diye düşünüyorum. A Milli Futbol Takımımızı da bu vesileyle tebrik ediyorum, kutluyorum."

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Anadolu Ajansı fotoğraf oylaması muhabir ordu Vali Seddar Yavuz

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