Ordu Valisi Yavuz, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını kutladığını kaydeden Vali Yavuz, "Fotoğraflar da o kadar güzel ki seçmekte de açıkçası zorlandığımı söylemek istiyorum. Bu oylamada kendi seçimimizi de ortaya koyduk." diye konuştu.

Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafa değinen Yavuz, şöyle konuştu:

"Özellikle Türk Milli Takımımızın göstermiş olduğu başarı ve devletine, milletine bağlılığını da ifade eden bir işaret vesilesiyle de gündeme gelmesi ayrıca üzüntü verici. Her milletin kendine has sevinçleri, mutlulukları var ve bunları ifade ediş biçimleri var. Herkesin de buna saygı duyması gerekir diye düşünüyorum. A Milli Futbol Takımımızı da bu vesileyle tebrik ediyorum, kutluyorum."

