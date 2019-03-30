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Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

ORDU Valisi Seddar Yavuz, Muş'ta PKK'nın 1 ton patlayıcı yüklü araçla kendisine yönelik düzenlemek istediği saldırının önlendiğini, fotoğraflarla Twitter hesabından duyurdu.

Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Valisi Seddar Yavuz, Muş'ta PKK'nın 1 ton patlayıcı yüklü araçla kendisine yönelik düzenlemek istediği saldırının önlendiğini, fotoğraflarla Twitter hesabından duyurdu.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik paylaşımlarda bulundu. Vali Yavuz'un fotoğraflı paylaşımında, "7 Haziran 2016’da Muş’ta beni öldürmek için 1 ton patlayıcı yüklü araç gönderen PKK ve onun siyasi uzantıları hala bana saldırmaya devam ediyor. Aziz milletimize ve devletimize bir değil bin Seddar Yavuz feda olsun" ifadelerine yer verdi.
FOTOĞRAFLI

Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımıOrdu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımıOrdu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımı

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