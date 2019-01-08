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Ordu ve Giresun'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 22:57 | Son Güncelleme

Ordu ve Giresun'da eğitime kar engeli

Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Altınordu ilçesinde ise Gerce İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gökömer İlkokulu-Ortaokulu, Öceli İlkokulu-Ortaokulu, Saraycık İlkokulu-Ortaokulu, Eyüplü Şehit Sezar Aydın İlkokulu-Ortaokulu, Yağızlı Şehit Zafer Gülseren İlkokulu-Ortaokulu, Kökenli İlkokulu-Ortaokulu, Bayadı İlkulu-Ortaokulu, Kayabaşı İlkokulu-Ortaokulu, Karacaömer İlkokulu-Ortaokulunda, Fatsa ilçesinde Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallelerindeki okullarda, Ünye ilçesinde Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahalleleri'nde yer alan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

- Giresun

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Şebinkarahisar ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 9 Ocak Çarşamba tatil edildi.

Çamoluk ve Dereli ilçelerinde ise köy okullarında eğitime ara verilirken, taşımalı sistemde yer alan öğrenciler yarın izinli sayılacak.

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