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Ordu’da 100 hektar ormanlık alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 04:31 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen orman yangınında 100 hektarlık alan kül oldu.Edinilen bilgiye göre ilçenin Kadılar Mahallesi Tığnıt Mevkisi ile Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisi arasında bulunan ormanlık alanda bu akşam saat 17:00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını gören vatandaşlar olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen orman yangınında 100 hektarlık alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Kadılar Mahallesi Tığnıt Mevkisi ile Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisi arasında bulunan ormanlık alanda bu akşam saat 17:00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başladı.
Başkan Tavlı ve Orman işletme müdürü olay yerinde
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının çıkış noktasının olduğu yere ve alanda incelemelerde bulundu. Orman işletmeye bağlı ekiplerinde destek verdiği söndürme işlemini Başkan Hüseyin Tavlı ve Ünye Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının yayıldığı alan hakkında ekiplerden bilgi aldı.
Yangın anını gören mahalle sakini Cevat Öztürk," Ben evde dururken İstanbul’daki oğlum bana telefon açtı. Yangın Kadılar Mahallesi’nin Tığnıt mevkisinden başladı. Oradan rüzgarın etkisiyle Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisine kadar yangın geldi. Yanan yer bayağı büyük. İtfaiye elinden gelenin fazlasını yaptı. İtfaiye ekipleri evlere sıçramasın diye önce yangının önünü kesmek için çok çalıştılar. Yangında fazla kimsenin yapacağı bir şey yoktu, çünkü aşırı derecede rüzgar yangını büyütüyordu" dedi.
Yangın sonrası ekipler her iki mahallede olası bir yangın ihtimaline karşı nöbet tutarken, sabah saatlerinde ise yangın alanının incelenmesi gerçekleştirilecek.

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