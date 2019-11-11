Ordu’da 103 bin 300 fidan toprakla buluştu

Tüm Türkiye’de saat 11.11’de gerçekleşen fidan dikim etkinliği kapsamında, Ordu genelinde 103 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu.

‘Geleceğe Nefes’ etkinliği kapsamında bugün Türkiye’nin 81 ilinde fidan dikim kampanyası başlatıldı. Saat 11.11’de hayata geçirilen kampanya kapsamında, 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinliği duyurmasının ardından, devletin bütün organlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da kampanyaya büyük destek verdi. Ordu’da da bu kapsamda, il genelinde toplamda 103 bin 300 fidan toprakla buluşturulurken, Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ise 2 bin 500 fidan toprağa dikildi.

“11 milyon fidanı inşallah toprakla buluşturacağız”

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son 20 yıl içerisinde önemli adımlar attığını söyledi. Bunlardan en önemlilerinden birinin çevreye olan yatırımlar ve duyarlılık olduğuna değinen Vali Yavuz, dikilecek fidan sayısı ile dünya rekoruna koşulduğunu ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 18 yıl içerisinde ağaçlandırmaya büyük bir önem verdi. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünü milli ağaçlandırma günü olarak ilan etti. Bugün bir dünya rekoruna koşuyoruz. 11 milyon fidanı inşallah birazda hep beraber toprakla buluşturmuş olacağız” dedi.