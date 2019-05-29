HABER

Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82 kez dolaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Ordu 112 Acil Servisi 2018 yılında 420 bin çağrıya cevap verirken, ambulanslar 40 bin km olan dünya çevresini 82 kez dolaşacak kadar 3 milyon 244 bin km yol yaptı.Ordu’ya Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ambulans daha gönderildi.

Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82 kez dolaştı

Ordu 112 Acil Servisi 2018 yılında 420 bin çağrıya cevap verirken, ambulanslar 40 bin km olan dünya çevresini 82 kez dolaşacak kadar 3 milyon 244 bin km yol yaptı.
Ordu’ya Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ambulans daha gönderildi. Mayıs ayı başında gönderilen 8 ambulansın ardından gönderilen 2 ambulansın biri Mesudiye 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna, diğeri ise Ünye 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda hizmet vermeye başladı.
Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, 2002 yılında Ordu’da 2 ambulans ile 112 Acil Sağlık Hizmeti verilirken, 2019 yılı içinde dağıtımı yapılan 10 ambulansla birlikte bugün toplamda 67 adet tam donanımlı ambulansın il genelinde hizmet verdiğini söyledi.
Dr. Ergün Yanmaz, “İlimize tahsis edilmiş olan yeni ambulanslarla birlikte ambulans başına düşen toplam nüfusumuz 13 bin 542’den 11 bin 450’ye düşmüştür” dedi.

Dünyayı 82 kez dolaştı
Ordu için en iyi sağlık hizmetini vermek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “Ordu genelinde 42 İstasyonumuz var. Bu istasyonlarımızda geçtiğimiz yıl 470 bin 132 çağrıya cevap verildi. Ambulanslarımız 40 bin km olan dünya çevresini 82 kez dolaşacak kadar 3 milyon 244 bin 850 kilometre yol yaptı. Bir telefonla hiçbir bedel almaksızın halkımıza hizmet veriyoruz. Özellikle kırsal kesimde bulunan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için ciddi gayret gösteriyoruz. Yaygın istasyon ağımız ve profesyonel ekiplerle vakalara kent merkezinde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 95’in üzerine çıkarılarak gelişmiş ülkelerdeki ulaşma sürelerini geride bıraktık” diye konuştu.

Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82 kez dolaştı

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
D vitamini eksikliği MS’i tetikliyorD vitamini eksikliği MS’i tetikliyor
Bayramınız kâbusa dönüşmesinBayramınız kâbusa dönüşmesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.