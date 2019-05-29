Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82 kez dolaştı

Ordu 112 Acil Servisi 2018 yılında 420 bin çağrıya cevap verirken, ambulanslar 40 bin km olan dünya çevresini 82 kez dolaşacak kadar 3 milyon 244 bin km yol yaptı.

Ordu’ya Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ambulans daha gönderildi. Mayıs ayı başında gönderilen 8 ambulansın ardından gönderilen 2 ambulansın biri Mesudiye 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna, diğeri ise Ünye 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda hizmet vermeye başladı.

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, 2002 yılında Ordu’da 2 ambulans ile 112 Acil Sağlık Hizmeti verilirken, 2019 yılı içinde dağıtımı yapılan 10 ambulansla birlikte bugün toplamda 67 adet tam donanımlı ambulansın il genelinde hizmet verdiğini söyledi.

Dr. Ergün Yanmaz, “İlimize tahsis edilmiş olan yeni ambulanslarla birlikte ambulans başına düşen toplam nüfusumuz 13 bin 542’den 11 bin 450’ye düşmüştür” dedi.

Dünyayı 82 kez dolaştı

Ordu için en iyi sağlık hizmetini vermek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “Ordu genelinde 42 İstasyonumuz var. Bu istasyonlarımızda geçtiğimiz yıl 470 bin 132 çağrıya cevap verildi. Ambulanslarımız 40 bin km olan dünya çevresini 82 kez dolaşacak kadar 3 milyon 244 bin 850 kilometre yol yaptı. Bir telefonla hiçbir bedel almaksızın halkımıza hizmet veriyoruz. Özellikle kırsal kesimde bulunan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için ciddi gayret gösteriyoruz. Yaygın istasyon ağımız ve profesyonel ekiplerle vakalara kent merkezinde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 95’in üzerine çıkarılarak gelişmiş ülkelerdeki ulaşma sürelerini geride bıraktık” diye konuştu.



