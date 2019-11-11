HABER

Ordu'da 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

Ordu'da 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu'ndaki bir sınıfta öğrenim gören 22 öğrenci ile velililer, kendi aralarında etkinlik düzenleyerek okul dışından lahmacun sipariş etti.

Öğrencilerde lahmacunları yedikten sora kusma ve baş ağrısı gibi şikayetler olması üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 13 öğrenci, ambulans ve özel araçlarla çeşitli hastanelere getirildi.

Öğrenciler, tetkiklerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öte yandan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek çocukların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri iş yerine giderek lahmacunlardan numune aldı.

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildiBarış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi
Kütahya’da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandıKütahya’da 250 bin fidan dikildi, 3 hektar ormanlık alan yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi lahmacun Okul ordu öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.