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Ordu'da "15. Vosvos Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Şenlik kapsamında bir araya gelen vosvoslar Ordu'nun güzelliğine güzellik kattı"

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "15. Vosvos Şenliği" renkli görüntülere sahne oluyor.

Şenlik kapsamında çeşitli illerden gelen 200 vosvos tutkunu, kamp kurdukları Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'ndan ayrılarak Perşembe ilçesindeki turistik mekanlardan Yason Burnu'nda toplandı.

Konvoy eşliğinde Altınordu ilçesine gelen vosvoslar, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından karşılanan grup, vatandaşlardan ilgi gördü.

Etkinliğin Ordu'nun tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, katılanlara teşekkür eden Güler, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanından gelen vosvos severi bağrımıza bastık. Rengarenk vosvoslarla Ordu'muzun şelalelerine, yaylalarına, obalarına, kanyonlarına, denizine güzellik kattınız. Bunun için size özellikle teşekkür ediyorum. Bizim için çok özelsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeden istediğiniz her yerde kampınızı düzenleyebilirsiniz. Bu kamplarda bütün stresinizi atabilirsiniz. Turizm elçisi olarak bu güzellikleri bütün dünyaya yaymalıyız."

Güler, Ordu'daki tarihi eserlerin turizme önemli hizmetler sunduğunu, şenliğin de Ordu'nun tanıtımında büyük rol oynayacağını kaydetti.

Ordu'nun obalar şehri olduğuna dikkati çeken Güler, "Arkadaşlarımız birkaç gün Çambaşı'nda Çelikkıran Obası'nda kalacaklar. Burada foto safari ve dağ yürüyüşü gerçekleştirecekler. Sonra Susuz Obası ve Köse Obası'na gidecekler. Daha sonra Gerce Şelalesi'ni görecekler." dedi.

Ordu Vosvos Kulübü Derneği Başkanı Şükrü Odabaş da etkinlikten dolayı mutluluğunu dile getirerek, başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 200 vosvos, konvoy eşliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
15. Vosvos Şenliği ordu

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