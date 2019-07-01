HABER

Ordu'da "15. Vosvos Şenliği" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Ordu'da "15. Vosvos Şenliği" başladı

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "15. Vosvos Şenliği" başladı.

Samsun ve Giresun başta olmak üzere farklı illerden araçlarıyla gelen 200'e yakın "vosvos" tutkunu şenliğin ilk gününde Ünye Çınarsuyu Kamp Alanı'nda buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'a kadar sürecek şenliğin kentin tanıtımına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Güler, Ordu'da yürütülen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını temenni ederek, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.

Şenliği organize eden Şükrü Odabaşı ise, "Uzun süredir bu şenliği başarıyla yapıyoruz. Bugün Ünye'deki etkinliğimize İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, Tokat ve birçok şehirlerimizden arkadaşlarımız geldi." diye konuştu.

Öte yandan şenliğe katılan Dilanur Boztepe Ordu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ordu ve yaylalarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Öncelikle bizlere bu fırsatı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederiz. Türkiye'nin birçok ilinde kamp yapma şansı elde ettik ancak denizi, doğası ve turizm noktaları ile Ordu'nun kendine has güzellikleri var. Büyükşehir Belediyesi bizler için her imkanı seferber etmiş durumda. Geçmiş yıllara oranla bu sene yapacağımız festivalimizin daha güzel olacağını düşünüyoruz."

Şenlik kapsamında "vosvosseverler", Karadeniz Sahil Yolu'nda konvoy oluşturarak Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'na gidecek.

Daha sonra 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na çıkacak vosvos tutkunları Çelikkıran Obası'nda kamp kuracak.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Balıkesir’de damada arkadaş işkencesiBalıkesir’de damada arkadaş işkencesi
Sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tutSigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu vosvos şenliği

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Seçim bitti kavgası bitmedi! Silahlar ve bıçaklar konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Neptün Soyer ile ilgili flaş açıklama

Tunç Soyer'in eşi ile ilgili o iddiaya Belediye'den açıklama

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.