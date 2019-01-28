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Ordu’da 15 yılda 20 milyon fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Giresun Orman Bölge Müdür Vekili Halil Oflu, Ordu’da 2018 yılında 2 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.Ordu’nun 2 milyon dekar ormanlık alana sahip olduğunu ve yüzölçümünün yüzde 35’inin ormanlık alan vasfını taşıdığı belirten Halil Oflu, bu orman varlığının yüzde 84’ünün normal, yüzde 16’sının bozuk ormandan oluştuğunu kaydetti.

Ordu’da 15 yılda 20 milyon fidan dikildi

Giresun Orman Bölge Müdür Vekili Halil Oflu, Ordu’da 2018 yılında 2 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.
Ordu’nun 2 milyon dekar ormanlık alana sahip olduğunu ve yüzölçümünün yüzde 35’inin ormanlık alan vasfını taşıdığı belirten Halil Oflu, bu orman varlığının yüzde 84’ünün normal, yüzde 16’sının bozuk ormandan oluştuğunu kaydetti. Mevcut orman varlığının korunması ve yeni alanların ormanlık vasfı kazanması için yoğun çaba gösterildiği belirten Oflu, Ordu’da, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2018 yılları arasında yaklaşık 600 bin dekar arazide 20 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ormanlar bakımdan geçiriliyor
2018 yılında 200 hektar alanda ağaçlandırma tesisi, 620 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, 500 hektar alanda toprak muhafaza tesis, bin 250 hektar alanda toprak muhafaza bakım, 150 hektar alanda rehabilitasyon ve 250 hektar alanda rehabilitasyon bakım çalışmaları yapıldığını kaydeden Oflu, "2018 yılında 1 milyon adet fidan üretimi hedeflemiştik. Bunu gerçekleştirdik. 2019 yılında da 1 milyon 300 bin adet fidan üretimi planladık. Ayrıca 600 hektar alanda ağaçlandırma bakım, bin 500 hektar alanda toprak muhafaza bakım, 50 hektar alanda toprak muhafaza tesisini programımıza aldık” dedi.
Endüstriyel odun üretimi de yaptıklarını vurgulayan Oflu, "Geçen yıl orman bakım ve gençleştirme faaliyetleri neticesinde piyasa taleplerini karşılamak üzere 352 bin metreküp endüstriyel odun üretilerek piyasaya arz edilmiştir" bilgisini verdi.

Ordu’da 15 yılda 20 milyon fidan dikildi

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