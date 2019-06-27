HABER

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında, 3 katlı 150 yıllık tarihi bina kullanılamaz hale geldi.Olay, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında, 3 katlı 150 yıllık tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak’ta bulunan Dönmez ailesine ait 3 katlı tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından bina tamamen kül oldu.

Çevre ilçelerden takviye ekip geldi
Kısa sürede büyüyerek mahalleliye korkulu anlar yaşatan yangına çevre ilçelerden takviye geldi. Fatsa İtfaiye Amirliğine bağlı su tankeri ile Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı su tankeri takviye olarak yangında kullanılırken, Ünye İtfaiyesi Amirliğine bağlı 5 tanker ve çok sayıda itfaiye ekibi yangında görev aldı.

Mahalleli korku dolu gözlerle izledi
Çıkan yangında yanan binanın yanında evleri bulunan mahalle sakinleri ise korku dolu gözlerle yangını izledi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederek yangının sönmesini beklerken, bazıları ise korku dolu o anları cep telefonlarına kaydetti.
Yangında evde kimsenin olmaması muhtemel bir can kaybını önlerken, söndürme ve soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Bina 150 yıllıktı
Yangını duyar duymaz Samsun’dan gelen ve müşterek binanın sahiplerinden biri olan Seyit Ali Dönmez, "Ben Samsun’da oturuyorum. Bana da akrabalarım haber verdi. Bundan 2 gün öncede ufak bir yangın çıkmıştı evde. Kapılar kapalıydı fakat bildiğim kadarıyla evin arka kısmından tinerciler girip çıkıyormuş. Böyle olmasını istemezdik. Babamdan, hatta büyük dedelerimden kalan bir miras kül oldu. Yaklaşık 150 yıllık bir tarihi binamızdı. Can kaybı yok. Buna da şükür" dedi.
Polis olayla ilgili olarak kundaklama şüphesi ya da tinercilerin yakmış olma ihtimali üzerine soruşturmasını sürdürüyor.

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.