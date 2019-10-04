HABER

Ordu'da 16 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:27 | Son Güncelleme

Ordu'da 16 kilogram esrar ele geçirildi

Ordu'da düzenlenen operasyonda 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 2 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde 16 kilogram kubar esrar bulundu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, son dönemde uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli neticeler alındığını söyledi.

Yavuz, kentte jandarmanın 16 kilogram esrar maddesi ele geçirdiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar yaptıkları hizmetler dolayısıyla güvenlik birimlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Bütün güvenlik teşkilatlarımız, kaymakamlarımızın önderliğinde ilimizdeki huzur ve güven ortamının sağlanması ve sürdürülmesi noktasında önemli gayretleri oluyor." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Nevşehir Milli İrade Platformu’ndan CHP’li vekile sert tepkiNevşehir Milli İrade Platformu’ndan CHP’li vekile sert tepki
Sinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldıSinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Emniyet duyurdu! Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.