Ordu’da 1,7 milyonluk kaçakçılık operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan kaçak telefon ve emtia ele geçirilirken, 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, telefon ve emtia kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ordu ili merkezli yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Giresun illerinde, 69 şüpheliye ait 79 işyeri ve depoda, 65 ekip ve 265 personelin katılımıyla eş zamanlı perasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan, Çatalpınar, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Kabataş, Aybastı, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde şüphelilere ait işyerlerinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile amirlikleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle arama çalışması gerçekleştirildi.

Piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL

Gerçekleştirilen aramalarda,çok sayıda kaçak telefon ve emtiaya el konulurken, el konulan telefon ve emtianın tahmini piyasa değerinin 1 milyon 700 bin TL olduğu tespit edildi.

Öte yandan yapılan aramalarda ise, 156 adet kaçak akıllı telefon, 180 adet kaçak tuşlu telefon, 3 adet Klonlama cihazı, bin 242 adet telefon ekranı,11 bin 492 adet kaçak telefon aksesuarı, 391 adet kaçak elektronik emtia ele geçirildi, 69 şüpheli hakkında da ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Ekiplerin, kaçakçılığı önlemede çalışmalarının devam edeceği bildirildiği.

