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Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 23:43 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

Nedim KOVAN- Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İlk kaza akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EY 579 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralanırken, otomobil de karşı yönden gelen 52 KF 001 plakalı araca çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihabarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilin çarptığı ve isimlieri henüz öğrenilemeyen yayalardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerininin müdahalesinin ardından ambulansa Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen pat pat kazasında Ayşe Bulat (52) hayatını kaybederken, sürücü Veysel Bulat yaralandı.
Her iki kaza ile ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

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Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralıOrdu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı

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