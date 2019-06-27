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Ordu'da 200 yıllık tarihi konak yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Ordu'da 200 yıllık tarihi konak yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 200 yıllık tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki 3 katlı ahşap tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 200 yıllık olduğu öğrenilen konak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu tarihi konak Ünye yangın

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