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Ordu'da 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

ORDU'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Altınordu ilçesinde kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Programa daha sonra Ordu Valiliği'nde devam edildi. Şehit Zeki İnan İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Miray Uzun, Vali Seddar Yavuz'un makam koltuğuna oturdu. Miray Uzun, Ordu'ya çocukların oynayabileceği lunapark yapılması için talimat verdi. Vali Yavuz, daha sonra Miray Uzun ve beraberindeki arkadaşlarına çeşitli hediyeler verdi. Şehit Zeki İnan İlkokulu'nun bahçesinde Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile kent sakinlerinin katıldığı kutlamalar; halk oyunları gösterisi, spor gösterileri ve danslar ile sona erdi.

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