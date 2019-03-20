HABER

Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Köprübaşı mevkisi Tabakhane Köprüsü girişinde meydana geldi.

Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Köprübaşı mevkisi Tabakhane Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye’den Fatsa istikametine gitmekte olan Ali S. idaresindeki 55 DT 356 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve dönüş yapan Muhittin C.’nin kullandığı 52 EY 323 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle tali yoldan ana yola çıkmak için bekleyen Mehmet Erdem yönetimindeki 52 M 5348 plakalı minibüse çarptı.

Kaza sonrası Mehmet Erdem idaresindeki otomobil dereye uçmaktan son anda kurtarılırken, kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Adem Ç. (47), İdris K. (62), Mehmet Melih S. (10), Hacer S. (35) ve Sude Melis S. (3), olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Manisa ve Balıkesir'de kablo hırsızlığına 2 tutuklamaManisa ve Balıkesir'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama
Samsun’da traktör yuvarlandı: 1 ölüSamsun’da traktör yuvarlandı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.