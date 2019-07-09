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Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 20:37 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, denize girmenin yasak olduğu alanda suya giren 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, şahsı kurtarmak isteyen 2 kişi de hastanelik oldu.Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, denize girmenin yasak olduğu alanda suya giren 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, şahsı kurtarmak isteyen 2 kişi de hastanelik oldu.
Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren 1 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun fark edilmesi üzerine şahıslar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartıldı. Boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalanlardan Abdülkadir A. (26) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Şahsı kurtarmak için çabalayan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi de kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.
Öte yandan olayın, tabelalarının bulunduğu ve denize girmenin yasak olduğu alanda meydana gelmesi dikkat çekerken, polis ekipleri konuyla alakalı tahkikatlarını sürdürüyor.

Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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