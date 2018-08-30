Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Haber-Kamera Nedim KOVANORDU, (DHA)ORDU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen programlarla kutlandı. Ordu'da Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan 30 Ağustos zafer Bayramı kutlamaları, Valilik makamında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ordu Lisesi karşısındaki tören alanında süren kutlamalara Vali Yavuz ve Başkan yılmaz'ın yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Akbaş İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Garnizon Komutanı Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan, gaziler, daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, polis, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Vali Seddar Yavuz?un beraberinde Başkan Yılmaz ile birlikte törene katılanları selamlamasının ardından tören programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı?nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Ordu Askerlik Şube Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan yaptı. Halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve ödül töreniyle devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi.

