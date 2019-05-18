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Ordu'da 31 konutun yıkıldığı heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Aybastı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde afet başvuru masası oluşturuldu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, kaymakamlık tarafından 31 konutun bulunduğu 22 bina ve 1 caminin yıkıldığı heyelan nedeniyle afet başvuru masası oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle vatandaşların talep, ihtiyaç veya isteklerinin daha ivedi ve koordineli şekilde karşılanması maksadıyla Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde afet başvuru masası oluşturuldu.

Başvuru masası, görevli personelin vatandaşların taleplerini alması ve onlara yardımcı olması için 25 Mayıs'a kadar açık tutulacak.

Vatandaşların imsak vaktine kadar her türlü talep, istek ve ihtiyaçlarını bildirmesinin ardından kaymakamlık tarafından gerekli koordinasyon sağlanacak.

Öte yandan, heyelan bölgesinde hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

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Aybastı Aybastı Kaymakamlığı heyelan ordu

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