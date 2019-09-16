HABER

Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.Olay, ilçeye bağlı Musalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, ilçeye bağlı Musalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, etraftaki diğer ahşap evlere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, OSKİ ekipleri ve Mesudiye Belediyesi ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu

Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu

Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralıRefüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralı
Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Babasıyla 6 yıl sonra aynı kaderi paylaştı

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.