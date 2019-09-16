HABER

Ordu'da 4 ahşap ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ordu'da 4 ahşap ev yandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Musalı Mahallesi'nde, Mehmet Akbulut'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Akbulut'un akrabaları Şaban, Ahmet ve Turan Akbulut'un evlerine de sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, "Çok şükür başka evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı." dedi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Gül, yangının söndürülmesinde emek veren itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
(Özel) Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı(Özel) Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı
Sümela hristiyan din adamlarının sürgün yeriymişSümela hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahşap ev EV YANGINI Mesudiye ordu

En Çok Okunan Haberler

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti!

Facianın eşiğinden dönüldü

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Bursa'da velilere şok! Hem okullarından, hem paralarından oldular

Velilere şok! Ücreti peşin vermişlerdi...

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

İstanbul'da otomatik silahla AVM kurşunlayan zanlılar gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.