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Ordu’da 4 gündür kayıp olan adam ormanlık alanda sağ olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ulubey ilçesinde 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 61 yaşındaki adam ormanlık alanda sağ olarak bulundu.Ulubey ilçesi Durak Mahallesi’nde 31 Temmuz 2019 günü saat 13.30 sıralarında, S.K.

Ordu’da 4 gündür kayıp olan adam ormanlık alanda sağ olarak bulundu

Ordu’nun Ulubey ilçesinde 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 61 yaşındaki adam ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Ulubey ilçesi Durak Mahallesi’nde 31 Temmuz 2019 günü saat 13.30 sıralarında, S.K. (48) adlı kadın karakola müracaat ederek, eşi 61 yaşındaki Alzheımer hastası Y.K.’nın 28 Temmuz 2019 günü saat 13.00 sıralarında evden ayrıldığını, yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadığını ve kayıp olduğunu bildirdi.
Bunun üzerine Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığından bir asayiş timi, Ordu İl Jandarma Komutanlığından bir 1 iz takip köpeği, Ordu AFAD İl Müdürlüğünden 6 personelden oluşan arama ekibi, Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığından bir Jandarma Komando Timi ve mahalleden yaklaşık 15 vatandaşın katılımı ile arama çalışması başlatıldı.
31 Temmuz 2019 tarihinde başlanan arama faaliyetleri neticesinde 61 yaşındaki adam, 4 gün sonra evinin yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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