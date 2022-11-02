Ordu’da 400 bin liralık hırsızlığın faili yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde 28 Ekim 2022 tarihlerinde Y.D. (60)adlı şahsın evinden 240 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 160 bin lira nakit para çalındı.

Faili meçhul evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik, jandarma suç araştırma timi (JASAT), asayiş timleri ve olay yeri inceleme timi ekiplerince olayı gerçekleştiren fail ya da faillerin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara başlanıldı.

Yapılan detaylı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında hırsızlığa konu toplam 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirilerek Y.D.’ye teslim edildi.

Hırsızlığı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



