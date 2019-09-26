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Ordu’da 5 katlı bina çökme tehlikesi yüzünden boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 21:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonrası yanında bulunan 5 katlı bina boşaltıldı.Edinilen bilgiye göre, Çamurlu Mahallesi Vehbi Hoca Sokak’ta üç kat ruhsatı verilen inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonrası yanında bulunan 5 katlı bina boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çamurlu Mahallesi Vehbi Hoca Sokak’ta üç kat ruhsatı verilen inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanındaki 5 katlı binanın hemen girişinde başlayan toprak kayması üzerine mahalleli ve bina sakinleri sokağa döküldü. Doğalgaz ve elektriklerin ekipler tarafından kesilmesinin ardından 5 katlı binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel’den bilgi alan Güney, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binanın yan tarafından oturan Osman Ocak, "Burada inşaat yapmaya başladılar. Önce bina tarafında arada olan yolumuzu yıktılar. Bu arkamdaki binada amcamın ve kardeşimin durduğu daire var. Ben bu temeli yapanlara buraya set yapmadan bu binanın altındaki toprağın uçacağını söyledim. O bölge uçar dedim ama dikkate almadılar, daha sonra toprak kayması meydana geldi. Görüyoruz ki ilgilenen hiç kimse yok. Böyle bir müteahhitlik olur mu?" dedi.
Binanın en üst katında oturan Gülsüm Tomsul isimli vatandaş, "Ben üç gündür müteahhit firmayı uyardım. Etrafı desteklemelerini söyledim. Önce yan taraftaki binanın yolunu, daha sonra diğer yan taraftaki binanın yolunu uçurdular. Biz bu alanın bizim evin çıkışı olduğunu söylediğimiz halde onlar ’bir şey olmaz’ dediler. Bugün su borusunu patlattılar. Su patlamasından sonra kaldığımız binanın altından su geldi. Daha sonra müteahhit firma neyi varsa toplayıp gitti" şeklinde konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel ise, "Çalışmalarımız ve incelemelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

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