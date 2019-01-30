Ordu’da 50 bin bez çanta dağıtıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında görsel ve çevresel kirliliğin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımını engellemek için 50 bin adet bez çanta dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. “Sıfır Atık Projesi”nin il genelinde yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm bilincinin vatandaşlara aşılanarak bez torba kullanımının alışkanlık haline getirilmesini hedefleyen uygulama kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Engin Tekintaş’ın da katıldığı etkinlikte Altınordu Köprübaşı Meydanı’nda vatandaşlara bez çanta dağıtımı yapıldı.

"Hedef sıfır atık"

Başlattıkları uygulamayla çevreye verilen zararın önlenmesini amaçladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, “Bilindiği üzere ’Sıfır Atık Projesi’ Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan önderliğinde yürütülen bir projedir. Bugün ilimizde hükümetimizin aldığı karar gereği bez çanta kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bu uygulamamızı başlatmış bulunuyoruz. Burada önemli olan atıkların sadece bir çöp olmadığını onun ötesinde doğayı kirleten, çevremizi rahatsız eden özellikle sağlığımıza ve ekonomimize zarar veren bir şey olduğunu görebilmektir. Bunun için çöpten geri dönüşümü en iyi şekilde sağlamaya, ülkemize ekonomik katkı sunmaya ve çevremize olan zararını önlemeye devam ediyoruz. Dağıttığımız bez çantalarla başlatılan uygulamaya katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.