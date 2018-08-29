Ordu'da 8 kilogram esrar ele geçirildi

Ordu'da düzenlenen operasyonda 8 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye ilçesinde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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