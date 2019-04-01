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Ordu’da 84 bin kişi oy kullanmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Ordu’da 31 Mart yerel seçimlerinde 84 bini aşkın seçmen oy kullanmadı.Ordu İl Seçim Kurulu’ndan alınan bilgilere göre, Ordu’da 581 bin 656 seçmenin 497 bin 375’i sandık başına giderek oyunu kullandı.

Ordu’da 84 bin kişi oy kullanmadı

Ordu’da 31 Mart yerel seçimlerinde 84 bini aşkın seçmen oy kullanmadı.
Ordu İl Seçim Kurulu’ndan alınan bilgilere göre, Ordu’da 581 bin 656 seçmenin 497 bin 375’i sandık başına giderek oyunu kullandı. Buna göre oy kullanmayan seçmen sayısı 84 bin 281 oldu.
Ordu’da 7 Haziran 2015 seçimlerinde 102 bin, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 88 bin, 24 Haziran seçimlerinde 74 bin seçmen oy kullanmamıştı.

Hilmi Güler’den rekor oy
Seçim sonuçlarına göre AK Parti Ordu’da son yılların en yüksek oyunu aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı gösterilen, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, resmi olmayan sonuçlara göre, sandık başına giden 497 bin 375 kişiden 270 bin 277 kişinin oyunu alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Güler, büyük bir başarı göstererek oyların yüzde 57’sini elde ederek seçime katılan tüm partilerin oylarının toplamından fazla oy aldı.
Saadet Partisi’nin büyük umutlarla aday yaptığı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin, Ordu’dan eli boş döndü. Şahin, 123 bin 968 oy alabildi. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel de 73 bin 345 oy alarak üçüncü oldu.

Cumhur İttifakı 20’de 20’yi 141 oy ile kaybetti
2014 yerel seçimlerinde 20 Belediye Başkanlığından 20’sini kazanan AK Parti, bu seçimde Cumhur İttifakı olarak girdiği seçimde 20 Belediyeden 19’unu aldı. Tek kaybedilen Belediye olan Gülyalı Belediyesi’ni CHP adayı Ulaş Tepe 141 oy ile kazandı. Ulaş Tepe 3 bin 321 oy alırken, AK Parti adayı Talip Şen 3 bin 180 oy aldı. Bu sonuca göre AK Parti 20’de 20 sonucunu sadece 141 oy ile kaybetti.

İlçe Belediye Başkanları
Öte yandan Ordu’nun 19 ilçesinde belediye başkanı olan isimler ve partileri şöyle: Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören (AK Parti), Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci (AK Parti), Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan (AK Parti), Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası (MHP-Cumhur İttifakı), Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe (AK Parti), Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz (AK Parti), Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar (AK Parti), Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ (AK Parti), Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin (AK Parti), Gülyalı Belediye Başkanı TUlaş Tepe (CHP), İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı (MHP-Cumhur İttifakı), Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz (AK Parti), Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya (AK Parti), Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz (AK Parti), Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova (AK Parti), Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül (AK Parti), Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan (AK Parti), Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (AK Parti), Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan (AK Parti)

Ordu’da 84 bin kişi oy kullanmadı

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