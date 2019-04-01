Ordu’da 84 bin kişi oy kullanmadı

Ordu’da 31 Mart yerel seçimlerinde 84 bini aşkın seçmen oy kullanmadı.

Ordu İl Seçim Kurulu’ndan alınan bilgilere göre, Ordu’da 581 bin 656 seçmenin 497 bin 375’i sandık başına giderek oyunu kullandı. Buna göre oy kullanmayan seçmen sayısı 84 bin 281 oldu.

Ordu’da 7 Haziran 2015 seçimlerinde 102 bin, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 88 bin, 24 Haziran seçimlerinde 74 bin seçmen oy kullanmamıştı.

Hilmi Güler’den rekor oy

Seçim sonuçlarına göre AK Parti Ordu’da son yılların en yüksek oyunu aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı gösterilen, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, resmi olmayan sonuçlara göre, sandık başına giden 497 bin 375 kişiden 270 bin 277 kişinin oyunu alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Güler, büyük bir başarı göstererek oyların yüzde 57’sini elde ederek seçime katılan tüm partilerin oylarının toplamından fazla oy aldı.

Saadet Partisi’nin büyük umutlarla aday yaptığı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin, Ordu’dan eli boş döndü. Şahin, 123 bin 968 oy alabildi. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel de 73 bin 345 oy alarak üçüncü oldu.