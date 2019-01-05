Ordu'da afet bölgesinde inceleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabataş ilçesinde 2012 yılında afete maruz bölge ilan edilen ve bir süre önce heyelan meydana gelen alanda incelemelerde bulundu.

Yavuz ve Tekintaş, Şifasuyu Mahallesi Gülbahçe Küme Evleri mevkisindeki heyelan sonrası ulaşıma kapanan yol ile bazı evlerin alt kısmında oluşan toprak kayması bölgesinde inceleme gerçekleştirdi.

Kaymakam Muhammet Fatih Demirel ile Belediye Başkanı Yakup Yılmaz'dan bilgi alan Yavuz, daha sonra ilgili kurum yöneticileri ve teknik heyetin katılımıyla Kabataş Kaymakamlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, heyelanlı yerin 2012 yılında Bakanlar Kurulunca afete maruz bölge ilan edildiğini belirterek, "Yaptığımız incelemelerden yer altı sularının zemini kaydırdığı, daha önce de burada çeşitli heyelanların olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte burada heyelan hareketliliğinin devam edeceği konusunda fikir birlikteliği mevcut." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) pazartesi günü bir ekip geleceğini ve arazide çalışma yapacaklarını anlatan Yavuz, "Netice itibarıyla güzel bir iş birliğiyle buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüş olacağız. Gerek AFAD, gerek Büyükşehir Belediyemiz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik ekipleri, yapılacak çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini oluşturmuş olacak, ardından ortak bir rapor hazırlanacak. Tüm detaylarıyla hazırlanacak raporu pazartesi günü almak istiyorum." ifadelerini kullandı.