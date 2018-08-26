Ordu'da ağaçtan düşen genç öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi'nde, bahçesindeki armut ağacına çıkan Mehmet Yavaş (28), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekiler tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Yavaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

