Ordu'da AK Parti'liler havai fişekli kutlama yaptı

Nedim KOVAN- Emmre KOLTUK/ORDU, (DHA) - ORDU'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı. AK Parti il binası önünde toplanan partililer, havai fişeklerle kutlama yaptı.

Ordu'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Partili Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı. AK Parti Ordu il binası önünde toplanan partililer, seçimi havai fişek eşliğinde kutladı. Burada konuşan Mehmet Hilmi Güler, partililere teşekkür ederek, "Şu ana kadar Ordu'ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kesinleştiği takdirde mütevazı bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.Teşkilatımıza, tüm ekibimize ve basınımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hilmi Güler'in Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasının yanı sıra ilçelerde de üstünlük AK Parti'den yana oldu. Merkez ilçe Altınordu'da da AK Parti adayı Aşkın Tören kazanırken, Gülyalı'da sürpriz yaşandı. Geçen yerel seçimlerde CHP'den Gülyalı Belediye Başkanı seçilen, daha sonra AK Parti'ye katılan ve tekrar aday olan Talip Şen resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybetti. CHP'nin Gülyalı Belediye Başkan adayı Ulaş Tepe seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın MHP ve Çamaş'tan gösterilen adayları da seçimi kazanırken, diğer ilçelerin tamamını AK Parti adayları kazandı.