Ordu’da akıllı şehir dönemi başlıyor

Türkiye’nin dijital dönüşümü için çalışmalarını yaygınlaştıran dijital operatör Turkcell, Ordu’da önemli bir işbirliğine imza attı.

Huawei ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell, Ordu’yu dünyadaki en akıllı şehirler sıralamasında bir üst lige çıkaracak. Akıllı şehirler için güçlerini birleştiren Turkcell ve Huawei Ordu’da, tarım, ulaşım, enerji, park ve benzeri alanlarda yapılacak ortak işbirlikleriyle teknolojik çözümler geliştirecek.

Güler: “Ordu yaşam kalitesi yükselecek”

Protokol imza törenine katılan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, dünyanın ilk dijital operatörü olarak, güçlü şebekeleriyle mobil ve sabit iletişim altyapısının yanında akıllı şehir projelerinde de uçtan uca çözümler sunduklarını belirtti. Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir Vizyonu’na Turkcell olarak katkı sağlamak konusunda kararlı ve inançlı adımlar atıyoruz. İmzaladığımız bu protokol de bu yolculuğun ortak atılacak ilk adımlarından biri. Amacımız Ordu’yu düşünen, üreten ve yarışan bir şehir haline getirmek. Akıllı Şehirler projesini devreye alarak Ordu’yu gerek üretim gerek yaşam kalitesinde bambaşka bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Ordulu bal üreticileri artık akıllı kovanlarda daha verimli ve kaliteli bal üretimi gerçekleştirecek. Fındık üreticileri de gelişmiş teknoloji çözümleriyle tanışacak. Yeni teknolojilerle donanan verimliliği artıran çözümlerimizle Ordu halkına kusursuz bir deneyim yaşatırken, sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğini maksimum düzeye çıkaracağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise, “Akıllı şehirler projesi, ülke genelinde hükümetimizin de desteklediği konuların başında geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya hassasiyet gösteriyor ve öncülüğü sahipleniyor olmanın gururunu yaşıyoruz. İki teknoloji devinin desteğiyle hayata geçirilecek çalışmalarla Ordu halkına hem kaliteli yaşam ve iletişim hem de verimlilik sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.