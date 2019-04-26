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Ordu'da, 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin izi aranacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Ordu'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday Kurul Kalesi'nde, 2 yıldır süren arkeolojik kazılarda 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli bulunmasının ardından ara verilen kazılar yeniden başlıyor.

Ordu'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday Kurul Kalesi'nde, 2 yıldır süren arkeolojik kazılarda 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli bulunmasının ardından ara verilen kazılar yeniden başlıyor. Gelecek ay başlayacak kazılarda Ana Tanrıça Kibele heykelinin izleri ile yeni tarihi eserler aranacak. Kibele heykelinin bulunmasından sonra kale, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 9 yıl önce kazı çalışmaları başlatıldı. Yeterli ödeneklerin sağlanamaması üzerine çalışmalar istenilen boyutta devam edemedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sağlanan ödenek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı hız kazandı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığı'nda son 2 yıldır süren kazı çalışmalarında 25'i arkeoloik 40 kişilik ekip görev aldı. Kazılarda, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 100 santim boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu.

1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
Kibele heykelinin, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edildi. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şuana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile, 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu. Kış döneminde ara verilen kaledeki kazılar gelecek ay yeniden başlıyor. Kazılarda Ana Tanrıça Kibele heykelinin izleri ile yeni tarihi eserler aranacak. Kibele heykelinin bulunmasından sonra kale, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

UNESCO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kurul Kalesi'nde kazı çalışmalarının tekrar başlayacağını, Kibele heykeli gibi yeni eserlerin bulunmasını hedeflediklerini, kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili başvurunun daha önceden yapıldığını, bu yöndeki çalışmalarında sürdürüldüğünü söyledi. Kibele heykeli bulunduktan sonra kaleyi yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Toparlak, Kibele heykeli başta olmak burada bulunan eserler müzede sergilenecek. Kurul'da yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Kibele heykeli bulunduktan sonra buraya büyük ilgi var. Sadece Ordu'dan, Türkiye'den değil dünyanın her yerinden burayı merak edip gelenler var. Yerli ve yabancı turistler gibi bilim adamlarının da burası ilgisini çekti. Gelenler kazı alanı dışında geziyor. Çok önemli eserlere rastlayacağımızı düşünüyorum. Ordu bu kazılardan sonra tarihini yeniden yazmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıl sezonla beraber çok önemli eserler çıkacak dedi.

KURUL KALESİ YERLEŞKESİ
Ordu merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı köyü sınırlarında bulunan sivri bir kaya üzerine kurulmuş 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Kurul Kalesi, antik bir yerleşmedir. 250 - 300 adet merdiven gün ışığına çıkarılmıştır. Kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları incelenmiş ve M.Ö. II. ve I. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile piknik alanı düzenlenmiştir. Alan içinde tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmaktadır. Yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılmış olup, ışıklandırılmıştır. Mükemmel temaşa zirvesidir. Ordu tarih turizminin önemli yerlerindendir.

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