Ordu’da anıt ağaçlara özel bakım

Ordu’da 15’i anıt ağaç olmak üzere toplam 41 ağacın bakım ve rehabilitasyonu yapılıyor.

644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında, Ordu ilinde bulunan anıt ağaçların ve tescilli ağaç topluluklarının bakımı, rehabilitasyonu, fotoğraflanması, tanıtıcı tabela yaptırılması işi, ihale edildi. İhale, Ordu ili sınırlarında bulunan toplam 15 anıt ağaç ve 2 adet ağaç topluluğundaki 26 ağaç bireyini kapsıyor.

Anıt ağaçların bakım ve rehabilitasyonu çalışmaları hakkında bilgi veren İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ordu’da anıt ağaçları da içeren ve onlar için yapılması gerekenleri belirten bir rapor hazırlatıldığını, bu rapor doğrultusunda 10 Mayıs 2019 tarihinde çalışmaya başlandığını kaydetti.

Öztürk, “Anıt ağaç bakım işlerine aciliyet gösteren ve önem arz eden Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ilçelerinden başlanmış olup işin yüzde 90’ı tamamlanmış durumdadır” dedi.



