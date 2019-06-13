Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem

Nedim KOVAN/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA) - ORDU'da 9 kişinin yaralanmasına neden olan dolu afetinin ardından, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kontroplak tahtalarla tedbir aldı.

Ordu'nun Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan dolu yağışında 9 kişi yaralandı, yaklaşık 400 araç zarar gördü. Gürgentepe'de, yeni yağış uyarısı üzerine vatandaşlar tedbir aldı. Araçlarının üzerlerini battaniye ve kontraplak tahtalarla örten vatandaşlar, endişeli bekleyişini sürdürüyor. İlçede dolu nedeniyle fındık bahçeleri ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü, hasarların tespiti için ise İlçe Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Doluda başından yaralanan, Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olduktan sonra taburcu olan Ahmet Doğan (60), "Dolu başladı aracımın üzerini örtmeye çalıştım, montumu kafama çekmeme rağmen dolu yardı. Hastaneye başvurdum sardılar, ayakta tedavi olup taburcu oldum. Aracın üzerine battaniye örttük ama ince olduğundan dolayı kontraplak tahtalarla tedbir aldık, aracımın camıda kırıldı. Fındık bahçeleri hep zarar gördü, böyle doğal afet hiç görmedim" dedi.