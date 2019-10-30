HABER

Ordu'da Arapların fındık bahçesi alımı 100 dönüme ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

 KARADENİZ'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - KARADENİZ'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede deniz manzaralı konutların yanı sıra fındık bahçesi ve arsa da satın alıp, yatırım yapıyor. Araplar, inşaat sektörünün canlandığı Ordu'da, şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini satın aldı.
Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültürel özellikleri ile turizmin hareketli geçtiği Karadeniz Bölgesi; artırılan destinasyon, otel ve konaklama alanındaki yatırımlarla son yıllarda Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Karadeniz'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede deniz manzaralı konutların yanı sıra fındık bahçesi de satın alarak, yatırım yapıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı, 1500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nı ziyaret eden Araplar, satın aldıkları evlerde konaklamayı tercih ediyor. Ordu'yu yılda 70- 100 bin Arap ziyaret ederken, bu turistlerden bazıları da alışveriş yaparak, her yıl 80'e yakın konut satın alıyor. Arapların konut ve fındık bahçesinin yanı sıra arsa yatırımına da yönelmesi, Ordu'da inşaat sektörünün canlanmasına katkı sağlıyor. İlk kez 2 yıl önce yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alan Araplar, şu ana kadar kentte yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini sahiplendi.
'KONUT VE BAHÇE SATIN ALIYORLAR'
Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz'e gelen Arap turistlerin, Trabzon'dan sonra en fazla Ordu'yu ziyaret ettiğini, daha önce başlatılan tanıtım kampanyalarının meyvesini vermeye başladığını söyledi. Yüce, "Araplar, yıllardır bölgemize geliyor. Son yıllarda tanıtımla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Gelen Araplar ilk başlarda Altınordu ilçesinden konut alıyordu. Burada fiyatlar yüksek olunca bu kez Fatsa ve Ünye ilçelerine yöneldiler. Fatsa'da ciddi konut satın aldılar. Fatsa'yı tercih etmelerinin nedeni; Aybastı Perşembe Yaylası'na buradan ulaşım yakın ve aldıkları konutlar deniz manzaralı. Şimdi Çambaşı Yaylası'na da ilgi gösteriyorlar. Yaylaya kayak merkezi yapıldı, otel var, yeni otel yapılıyor. Bu da buraya rağbeti artırdı. Konut alımı ilk başlarda daha yoğundu, şu an azaldı. Gelecekte satışların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Havalimanı Ordu'ya ulaşımı kolaylaştırdı, bunun da çok faydası var. Ulaşım kolaylığı, kente ziyaretçiyi artırıyor. Araplar, konutun yanı sıra fındık bahçesi de satın alıyor; aldıkları bahçeleri yatırım amaçlı değerlendiriyorlar" diye konuştu.
'İNŞAAT SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLIYOR'
Fatsa'da inşaat sektöründe çalışan Cemal Töngel de Arap turistlere şu ana kadar ilçeden 500'e yakın konut satışı yapıldığını belirtti. Töngel, "Arapların Türk insanına sempatisi var. Konut ve gayrimenkul almalarından ziyade bizim ilgimizden memnunlar. Fatsa'da ilk konutu Araplara biz sattık. 3 konutla başladı, 80 konutu geçti. Piyasa yaygınlaşınca bizim gibi firmalar da satışa başladı, halen de almaya devam ediyorlar. Burada denizi, havası, suyu, yaylası, havalimanının yapılması onlar için kolaylık oldu. Burada ailesiyle 3- 4 ay kalanlar var, iş adamları yaz tatillerini burada geçiriyorlar. Genelde emlakçılarla çalışmak istemiyorlar, güvenli firmalarla çalışıyorlar. Fındık bahçeleri de alıyorlar, yatırım amaçlı. Müstakil villa yapmak için bunu değerlendiriyorlar. Kendileri de alıp, emlakçı gibi başkalarına satabiliyorlar. İlk etapta müşteri gibiydiler şimdi ise alıp, kendi insanlarına satıyorlar. Şu anda yeni talepler var. Proje bazında arsa bakıyorlar, onun gibi bize talepler de var. Arapların konut alışverişi inşaat sektörüne katkı sağlıyor. Sadece Fatsa'da bugüne kadar 500 daire almışlardır, 100'e yakınını bizim firmadan aldılar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Adilcevaz köylerindeki öğrenciler, sinemayla buluştuAdilcevaz köylerindeki öğrenciler, sinemayla buluştu
TEM otoyolunda etkili olan sis havadan görüntülendiTEM otoyolunda etkili olan sis havadan görüntülendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü! Çok sayıda kişi yaralandı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü!

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kağıthane'de İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

Misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.