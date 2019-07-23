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Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 22:16 | Son Güncelleme

Ölen kişilerin aileleri arasında da 17 yıl önce yaşanan bir cinayet nedeniyle husumet olduğu öğrenildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Harun K. ile Üzeyir K. arasında Kızılelma Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Harun K, silahla Üzeyir K'ya ateş etti. Harun K. daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının devam eden incelemesinin ardından Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılacak.

Öte yandan, Üzeyir K'nın babasının 17 yıl önce Harun K'nın babasını öldürdüğü ve aileler arasında husumet olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
arazi kavgası

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