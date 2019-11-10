HABER

Ordu'da, Atatürk saygıyla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81?inci yıl dönümünde Ordu?da da törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81?inci yıl dönümünde Ordu?da da törenle anıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki anma programı, Atatürk Anıtı?na çelenk konulmasıyla başladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, daire müdürleri, polis, askeri ekran, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05?te sirenlerin çalmaya başlaması ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Kent merkezi içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu?nda trafik bir süre dururken, uzun araç konvoyları oluştu.

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutulduAtatürk’ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu
Eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istiyorEşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı! 9 ölü, 30 yaralı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

10 Kasım'da Türkiye Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.