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Ordu'da, Atatürk törenle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıldönümünde Ordu’da da törenle anıldı.

Ordu'da, Atatürk törenle anıldı

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıldönümünde Ordu’da da törenle anıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki anma programı, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri, polis, askeri ekran, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada karayolundan geçen sürücüler de kontak kapatıp araçlarından inerek, denizde balıkçılarda teknelerde Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Kent merkezi içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik bir süre dururken, uzun araç konvoyları oluştu. 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karayolunda trafik normale döndü. Tören, Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma programıyla devam etti.

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Ordu'da, Atatürk törenle anıldıOrdu'da, Atatürk törenle anıldıOrdu'da, Atatürk törenle anıldıOrdu'da, Atatürk törenle anıldı

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