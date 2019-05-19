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Ordu’da Aybastı için seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan afetinden etkilenen vatandaşlar için Ordu Büyükşehir Belediyesi seferber oldu.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan afetinden etkilenen vatandaşlar için Ordu Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla heyelan bölgesindeki vatandaşların her türlü ihtiyacı gideriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen ve 22 bina ile 1 caminin yıkıldığı heyelandan etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ekipleri bölgeye gönderdi. Sağlık Mahallesi’ne adeta üs kuran Büyükşehir ekipleri vatandaşların yeme-içme, barınma, ev eşyalarının nakli ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için sıkı bir çalışma yürütüyor.
Heyelandan etkilenen vatandaşların iftar ve sahur yemek ihtiyaçları Büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olunurken, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 2 psikolog heyelan mağduru vatandaşların her an yanında bulunuyor.
Vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, “Bu kadar beklemiyorduk. Her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik

Ordu’da Aybastı için seferberlik
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